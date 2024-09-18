Опрос: страховщики ожидают роста рынка в пределах 10%

По итогам 2024 года страховой рынок вырастет на 5-10%, считает большинство его участников. Прирост ОСАГО составит до 10%, добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхование автокаско - свыше 10%, страхования жизни - более 30%, показал опрос рейтингового агентства "Эксперт РА". В кредитном страховании жизни и сегменте страхования от несчастных случаев (НС) и болезней ожидается сокращение сборов.

Как отмечают в "Эксперт РА", значимое влияние на страховой рынок оказывает высокая ключевая ставка ЦБ. Именно она сдерживает рост страхования от НС и болезней и кредитного страхования жизни, так как эти сегменты связаны с кредитованием.

А сегмент ДМС, наоборот, растет - благодаря высокому спросу со стороны работодателей и медицинской инфляции. Все больше компаний расширяют социальные программы для сотрудников, чтобы удержать кадры и привлечь новых работников, отмечают в агентстве. При этом если раньше ДМС приобретали в основном только крупные и иностранные компании, то сейчас это делают и средние, и небольшие российские организации. Поддерживает сегмент и активное развитие телемедицины.

Среди положительных факторов в автостраховании участники рынка отмечают рост продаж новых автомобилей, соответственно, и увеличение продаж полисов ОСАГО. 58% страховщиков оценивают состояние сегмента как умеренно позитивное, убыточность в нем остается на приемлемом уровне. Среди негативных факторов - демпинг, дефицит автозапчастей и их удорожание, мошенничество. Сохраняется достаточно высокая доля транспортных средств без полисов ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), доля незастрахованных по ОСАГО автовладельцев в целом по стране по итогам 2023 года составила 8,3% (годом ранее 9,6%).

Позитивными факторами для страхования жизни остаются налоговый вычет и рост доходов населения, негативным - мисселинг, то есть некорректные продажи, когда страхование жизни предлагается, например, под видом банковского вклада.

В первом полугодии 2024 года, по данным ЦБ, совокупный объем страховых премий вырос на 20,5%, до 1,3 трлн рублей. Основной вклад в этот прирост обеспечили страхование жизни (+42%), ДМС (+38%) и автокаско (+22%). При этом накопительное страхование жизни прибавило 82%, инвестиционное - 95%. Как отмечали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), такая динамика связана в том числе с ростом продаж краткосрочных полисов сроком до года.