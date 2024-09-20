Подсчитаны неожиданные траты россиян на непогоду

Большинство россиян (74 процента опрошенных) не ожидали экстремальных природных условий летом 2024 года. Незапланированные траты на устранение последствий непогоды подсчитали участники исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

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Почти каждый третий респондент (32 процента) столкнулся с сильной жарой, еще 19 процентов отметили частые дожди, а 13 процентов — резкое похолодание. Около 20 процентов россиян отметили, что были вынуждены тратить деньги на решение связанных с непогодой проблем.

Треть из них (32 процента) потратили на это суммы до 25 тысяч рублей, 20 процентов — более 100 тысяч рублей, 15 процентов — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а 7 процентов — от 75 тысяч до 100 тысяч рублей.

При этом 26 процентов опрошенных заранее приняли меры и защитили дома от непогоды. Самыми популярными решениями оказались установка вентиляторов (24 процента), бойлеров (20 процентов) и кондиционеров (15 процентов). Некоторые участники исследования также укрепили застеклили балконы (по 11 процентов), приобрели бесперебойники для электроэнергии (13 процентов) или установили теплые полы (7 процентов).

Большинству опрошенных (45 процентов) подготовка жилья к непогоде обошлась в сумму до 25 тысяч рублей. В то же время 24 процента россиян потратили более 100 тысяч рублей, 15 процентов — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а 11 процентов — от 75 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что декор для дома возглавил топ импульсивных покупок россиян. В этом списке также оказались одежда, обувь и аксессуары, косметика и парфюмерия, гаджеты, техника и автотовары.