В Минфине высказались о налоге для майнеров

Минфин считает правильным ввести налог с прибыли на майнинговую деятельность, на первом этапе это может быть акциз на потребление электроэнергии.

Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума "Будущее страхового рынка".

"Целевая картинка у нас все-таки налогообложение по прибыли. Это долгосрочная цель. Мы понимаем, что это, в принципе, правильная конструкция, как у всех, как как у любого нашего бизнеса. Промежуточной конструкцией может быть налогообложение в виде акцизов, но пока решение не принято", - сказал он.

Минфин рассчитывает на принятие Госдумой закона о налогах для майнеров в рамках текущей осенней сессии. Вариант с акцизом, который будет основан на потреблении электроэнергии, на ранних этапах выглядит более предпочтительным с административной точки зрения, отметил Чебесков.