Многодетным семьям станет проще получать льготы с 1 октября

Многодетным семьям с 1 октября будет проще получать льготы, для этого нужно получить цифровое удостоверение единого образца и предъявить QR-код, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.

В Москве цифровые удостоверения действуют с 1 февраля 2024 года, а с 1 октября выдача таких удостоверений многодетным семьям начнется по всей стране. Необходимость носить бумажное удостоверение отпадет, для использования льгот достаточно будет предъявить цифровое в формате QR-кода, сообщила Цацура.

QR-код будет отображаться в личных кабинетах членов семьи на портале государственных услуг в разделе «Семья и дети». QR-код можно будет показать, чтобы подтвердить право на льготу для многодетных семей в центрах госуслуг, социальных учреждениях или при покупке билета в музей в любом городе России.

С октября по декабрь реализуется пилотный этап введения цифровых удостоверений многодетным семьям, на котором будет отрабатываться порядок его формирования и использования, сообщали в Минтруде.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству утвердить ежегодную выплату для многодетных семей. Деньги планируется платить ко Дню любви, семьи и верности, который в России празднуется каждый год 8 июля. Выплачивать ее могут ежегодно, пока семья воспитывает трех и более несовершеннолетних детей.