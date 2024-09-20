НБКИ: выдача кредитных карт в августе сократилась на 6,9%

Количество выданных новых кредитных карт в августе 2024 года составило 2,03 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,9% (в июле 2024 года - 2,18 млн). Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.

При этом, по данным НБКИ, объем лимитов по кредитным картам, выданным в августе 2024 года, также сократился по сравнению с июлем на 8,7% и составил 214,3 млрд рублей (в июле 2024 года - 234,7 млрд рублей).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в августе 2024 года было выдано в Москве (144,9 тыс.), Московской области (112,8 тыс.), Санкт-Петербурге (77,9 тыс.), Краснодарском крае (74,1 тыс.) и Ростовской области (69,2 тыс.).

Помимо этого, самое существенное сокращение числа выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по их выдаче) в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Приморском крае (-10,8%), Воронежской (-10,5%) и Оренбургской (-9,7%) областях, а также в Пермском крае (-9,3%) и Омской области (-8,7%). Единственным регионом из топ-30, в котором выдача новых кредитных карт за месяц увеличилась оказалась Республика Крым (+6,3%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 7% и 3,2% соответственно.