Соцфонд назначил выплату остатков материнского капитала 60 тыс. семей

Социальный фонд России за четыре дня с начала приема заявлений назначил выплату остатков материнского капитала 60 тыс. семей. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Несмотря на то, что установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены. На данный момент Социальный фонд назначил выплату 60 тыс. семей, родители уже получают свои денежные средства. Потратить их можно на любые цели", - привели в сообщении слова главы фонда Сергея Чиркова.

Отмечается, что прием заявлений на выплату начался 16 сентября на портале госуслуг, в клиентских службах фонда и через многофункциональные центры. В заявлении на выплату нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств. Сумму остатка на сертификате вписывать не требуется, поскольку эти данные есть в распоряжении фонда.

Специалисты рассматривают заявку в течение 10 рабочих дней и перечисляют средства за 5 рабочих дней. Размер выплачиваемого остатка определяется по фактической сумме на сертификате в день обращения его владельца за выплатой. Перечислена она будет в том случае, если не превышает 10 тыс. рублей.

Фонд выплачивает неиспользованный остаток материнского капитала независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Владельцы сертификата всегда могут узнать точную сумму оставшихся средств в личном кабинете на портале госуслуг, а также в ближайшей клиентской службе Социального фонда или МФЦ.