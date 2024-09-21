Появились мошеннические схемы с участием курьеров

Курьеры часто не знают, что мошенники используют их в преступных схемах для вымогательства денег. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, сообщает ТАСС.

Эксперт отметила, что для курьеров придумывают различные легенды, они могут не знать, что в передаваемой посылке находятся деньги. Им просто ставят задачу доставить пакет «из точки А в точку Б» и они не задают лишних вопросов.

«Рискованная работа, но тем не менее люди на это идут», — сказала Храпунова.

По ее словам, раньше жертва приходила в банк, снимала деньги, и под контролем куратора зачисляла эти средства на счет мошенников через банкомат.

Теперь в мошенническую цепочку включили курьеров. Они забирают деньги у жертвы и зачисляют на так называемый безопасный счет, или передаю подставным лицам, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт.

Зарплаты курьеров в России выросли на 40%

По данным Банка России, злоумышленники по итогам второго квартала 2024 года украли с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Это на 25% выше средних показателей за предыдущие четыре квартала.

Накануне сообщалось, что в Волгоградской области за сутки перевели мошенникам более 2,5 млн рублей.