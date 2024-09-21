Названы шесть способов заработать на золоте

Один из способов заработать на росте стоимости золота - вложиться в акции золотодобывающих компаний. В РБК раскрыли шесть вариантов, как инвестору преумножить капитал за счет подорожания драгоценного металла.

Покупая акции, инвестор может рассчитывать не только на их рост, но и на дивиденды, отмечают эксперты. Финансовые аналитики рекомендуют в первую очередь обратить внимание на ценные бумаги "Полюса", "Южуралзолота" и "Селигдара".

Более консервативных вкладчиков могут заинтересовать биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) на золото. Этот инструмент хорошо подходит для долгих вложений, его можно "купить и забыть".

Кроме того, россиянам посоветовали присмотреться к инвестиционным золотым монетам. С начала года они продемонстрировали доходность в 24%.

Среди других инструментов, которые могут помочь заработать на росте золотых котировок, аналитики выделяют фьючерсы, а также обезличенный металлический счет (ОМС) и спотовый контракт GLDRUB_TOM.

Накануне цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, впервые в истории превысила $2650 за унцию.