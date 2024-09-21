Стало известно, какую пенсию заработал Путин

Издание «Ведомости» подсчитало, что после ухода на пенсию ежемесячные выплаты президенту России Владимиру Путину будут составлять минимум 655,5 тысячи рублей. По данным СМИ, примерно такая же сумма полагается бывшему главе государства и зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

Также «Ведомости» обратили внимание, какие пенсии полагаются лидерам других стран. Так, экс-глава Белого дома Дональд Трамп получает $20 535 (более 1,9 млн рублей). У бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель социальные выплаты достигают $16 733 (свыше 1,5 млн рублей).

Ранее зампредседателя ГД Борис Чернышов заявил, что в Госдуму до конца текущего года внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии ежегодно. Он отметил, что инициатива с каждым годом не просто остается актуальной, а становится более востребованной. Поэтому документ будет доработан с учетом замечаний экспертов.

Депутат подчеркнул, что законопроект необходим на фоне повышенной инфляции, из-за которой пенсии не успевают за темпами роста цен. По словам Чернышова, предновогодние выплаты будут одинаковыми для всех, кто их получит.

Вице-спикер ГД Чернышов предложил выплачивать 13-ю пенсию

Однако председатель президиума Центрального правления общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский усомнился, что в бюджете хватит средств для выплаты пожилым россиянам 13-й пенсии. Как уточнил общественник, в расчете на ежемесячные выплаты 13-я пенсия — это почти триллион рублей вместе с различными видами социальных доплат. Он выразил непонимание, где найти эти ресурсы.