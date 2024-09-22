Получить бесплатную помощь от государства станет проще

С 1 января 2025 года работа Минтруда и Социального фонда России с гражданами упростится и ускорится. Коснется это в том числе предоставления бесплатной помощи для получения социальных пособий — в составлении жалоб, заявлений, обращений, ходатайств или представлении интересов заявителя в суде. Причина — в переводе ведомств на «Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере», где они должны будут получать необходимую информацию. Что это за система и как она позволит сделать социальную помощь доступной, рассказывает «Парламентская газета».

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Не убрали, а переподчинили

С 2025 года в России изменятся правила предоставления бесплатной помощи по получению социальных пособий — по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и так далее. Приказ об утверждении нового порядка ее предоставления за подписью министра труда Антона Котякова опубликован во вторник, 17 сентября, на портале нормативных правовых актов.

Самая заметная новация — изменения списка пособий, по которым положена бесплатная помощь. Так, в предыдущей версии документа, помимо пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, единовременной выплаты по рождению ребенка и ежемесячной материальной помощи по уходу за ним, упоминалось также пособие на погребение. Согласно прежней редакции, если гражданин взял на себя расходы по погребению, например, умершего родственника, он имеет право обратиться к его страхователю (то есть к работодателю) за компенсацией некоторой части потраченных средств. Если у работодателя нет возможности выплатить компенсацию, например он успел прекратить свою деятельность или находится в стадии банкротства, запрашивается социальное пособие.

Из новой версии «Порядка…» упоминания пособия на погребение убрали. Однако это не означает, что такой возможности вообще больше нет. Дело в том, что в 2023 году был принят закон, который, помимо прочего, передал вопросы возмещения гражданам средств, затраченных на погребения, из ведения Министерства труда в Фонд пенсионного и социального страхования.

Таким образом, для того, чтобы получить пособие, гражданам следует обращаться за пособием не к работодателю, а в СФР. Исключение — граждане, которые на момент смерти получали не обычную пенсию, а числились, например, в ведении Министерства обороны. В этих случаях обращаться нужно непосредственно в ведомство.

Одна база вместо множества

А вот что действительно важно, так это порядок запроса сведений, которые территориальный орган фонда, куда обратился человек за бесплатной помощью, обязан проверить. В версии 2023 года источниками информации назывались государственные информационные системы Социального фонда России, а часть сведений, например свидетельство о расторжении брака, вообще нужно было добывать по каналам межведомственного взаимодействия. В новой редакции вместо этого предполагается использовать «Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере». Это большая и комплексная база данных, где будет храниться информация обо всех получателях мер социальной поддержки: от молодых родителей до пенсионеров, ветеранов, ликвидаторов-чернобыльцев, работников, пострадавших на производстве, и так далее. Постановление о запуске «Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере» в декабре 2023 года утвердило Правительство России — согласно ему, она заработает уже в 2024 году. Как отмечалось на сайте кабмина, платформа позволит «обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки».

На пути к формированию «социального казначейства»

Как отметили в Госдуме, постепенный перевод органов социальной защиты и поддержки на единую платформу представляет собой совершенствование механизмов их работы и нормативно-правового регулирования.

«Сейчас у нас есть общий вектор на создание социального казначейства, — уточнил председатель думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Это и перевод предоставления большинства услуг в проактивный режим, и минимизация количества документов, которые должен предоставлять заявитель, и общее совершенствование нормативно-правового регулирования исходя из тех законов, которые были приняты, норм, которые действуют, и технологий, которые существуют».

В целом такой подход позволит снизить бюрократическую нагрузку на граждан и число ошибок, которые могут возникнуть при ручной обработке документов, а значит, охватить качественной и своевременной социальной поддержкой наибольшее количество нуждающихся.