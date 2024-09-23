ЦБ продлил ограничения на перевод денег за рубеж

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж, они будут действовать до 31 марта 2025 года включительно, следует из материалов регулятора.

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"Граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", - отмечает ЦБ.

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. По данным ЦБ, физические лица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.