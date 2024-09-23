ЦБ продлил ограничения на перевод денег за рубеж

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж, они будут действовать до 31 марта 2025 года включительно, следует из материалов регулятора. ТАСС

Регулятор подчеркивает, что граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. Lenta.ru

Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. RT на русском