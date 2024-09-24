Повышение зарплат в РФ: кому из работников положена прибавка

С 1 октября в России будет сделана одна из самых крупных индексаций зарплат в течение года. Издание Life выяснило, кому сделают прибавку и в каком размере.

По словам юриста Европейской юридической службы Екатерины Тусляковой, со следующего месяца ряду работников повысят заработную плату. Речь идет о сотрудниках, чьи заработные платы выплачиваются из федерального бюджета. Так, повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, отметила собеседница.

Оно также предусмотрено для работников федеральных государственных органов, напомнила эксперт. Кроме того, отмечается, что прибавку получит гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. По словам Тусляковой, зарплата таких работников будет увеличена на 5,1 процента. Сделают ее за счет средств федерального бюджета оплаты труда.

«Также необходимо учитывать, что Трудовой кодекс предусматривает обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы для всех работников. Оно включает в себя индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги», - пишет издание.

Ранее издание РБК со ссылкой на экспертов «Авито Работы» сообщило, что наиболее высокий уровень зарплат предлагается в Москве и Санкт-Петербурге — 78,2 тысяч и 70,6 тысяч рублей.