Траты россиян на водку выросли

Средний чек покупки водки в России с начала 2024 года вырос на 9,9 процента и достиг уровня в 332 рубля. О росте трат граждан на этот крепкий вид алкоголя сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков холдинга «Ромир».

За отчетный период выросли и средние объемы подобных покупок — на 3,5 процента, до 0,49 литра. В целом доля совершеннолетних россиян, употреблявших водку в течение 2024 года, составила 42,4 процента. С начала года показатель увеличился на 0,7 процента, уточнили эксперты.

В целом совокупное количество активных потребителей водки в России выросло на 0,5 процента. Сейчас их доля от общего числа взрослой аудитории составляет 8,3 процента, или 20 процентов от покупателей всей алкогольной продукции в стране, резюмировали аналитики.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили о росте реализации водки в России в январе-августе 2024 года на 0,9 процента. За этот период времени в стране продажи в общей сложности 49,79 миллиона дал этого крепкого алкогольного напитка. Прирост продемонстрировали и другие виды. Так, реализация коньяка увеличилась на 5,5 процента, до 9,06 миллиона дал, а игристых вин — на 11,6 процента, до 13,48 миллиона.