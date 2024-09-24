Банки отказываются принимать у россиян неидеальные доллары и евро.

Если на купюре есть хотя бы мельчайшее пятнышко, потертость, помятость или след от воды, кредитная организация не будет ее приобретать.

В пресс-службе ВТБ «Известиям» подтвердили, что российские банки изменили правила приема поврежденных долларов и евро.

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Раньше российские банки имели прямые договоры с крупнейшими американскими и европейскими банками, поэтому могли принимать с комиссией испорченные купюры, вывозить их и обменивать. Теперь такой возможности нет, поэтому банки просто решили не принимать такие доллары.

В то же время граждане стали избирательнее относиться к покупке наличной валюты для поездок за границу, так как начали сталкиваться с массовыми отказами в приеме старых и подпорченных купюр в других странах, особенно в Турции и Египте.