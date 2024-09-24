Названо число россиян с тремя и более кредитами

Около 13 млн граждан России одновременно выплачивают три и более кредита, рассказала первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на площадке демографического форума в Сочи.

«В значительной части семей ипотечный кредит - не единственный. А есть еще параллельно потребительские кредиты на различные цели. У почти 13 млн человек сегодня в нашей стране три и более кредита. А это значит, что к этой финансовой нагрузке ипотечной добавляется еще и нагрузка по оплате потребительских кредитов различных», - цитирует Баталину ТАСС.

По данным «Скоринг бюро», портфель потребительских кредитов в России по итогам августа 2024 года достиг 10,9 млрд рублей, увеличившись за год на 5,7%. Уровень просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов на конец августа составил 13.8%. Это меньше, чем год назад, на 0,8 п.п. Средняя сумма потребительского кредита по итогам августа составила 159,7 тысячи рублей – к августу 2023 года она сократилась на 23%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2024 года средний размер потребительских кредитов составил 164,9 тысячи рублей, снизившись за месяц на 7%. При этом средний размер кредита опустился ниже 175 тысяч рублей впервые с марта 2024 года.

Чем меньшая часть дохода уходит ежемесячно на погашение кредитов, тем меньше рисков для заемщика, предупреждает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, если на платежи уходит 50% дохода, это уже критичный уровень, лучше, чтобы на выплату по ссудам уходило не более 30—40% от дохода.