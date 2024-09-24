Экономист: кредитная активность россиян может снизиться к концу года

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявил, что кредитная активность россиян может снизиться к концу 2024 года.

В беседе с URA.RU он отметил, что одной из причин может стать повышение ключевой ставки ЦБ до 20%.

«Кредитная активность, конечно, будет ослабевать. Мы это видим», — сказал эксперт.

По его словам, вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, так как охлаждение спроса происходит не так уверенно, чтобы говорить о резком снижении инфляционных рисков.

«Надо учитывать, что впереди конец года, а это бонусы, тринадцатые зарплаты, годовые премии и ажиотажный спрос в канун новогодних праздников, затраты на организацию каникул. То есть будет очень существенный подскок. Поэтому вероятность повышения ставки с повестки дня не снимается», — добавил Масленников.

Ранее главный аналитик Neomarkets Олег Калманович заявил, что для оформления кредита и кредитных карт важно обладать самоконтролем. В беседе с RT эксперт отметил, что кредитные карты становятся востребованным банковским продуктом.