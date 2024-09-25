Как восстановить пропущенный стаж для пенсии

Россияне нередко сталкиваются с пропущенным стажем при установлении пенсии, пишут «Известия». В 2023–2024 годах Союз пенсионеров получил более 75 обращений по проблеме начислений пенсий, а пик ошибок начислений пришелся на 2020 год, когда гражданам РФ суммарно недоплатили 2,2 млрд рублей.

Основными проблемами стали наличие двух и более счетов, присвоение одного СНИЛС нескольким людям, ошибки при внесении паспортных данных, а также неучтенный стаж.

В основном это касается работы до 2001 года. С 2002 года для назначения пенсии стали учитываться периоды начисления и уплаты работодателем за работника страховых взносов — страховой стаж. Страховой стаж может «потеряться», если работодатель не внес сведения в трудовую книжку о деятельности гражданина, допустил ошибку, если трудовая книжка оказалась потеряна. Также возможны ошибки или сбои в системе персонифицированного учета.

Специалисты рекомендуют работающим время от времени проверять выписку из Соцфонда на «Госуслугах». Если в ней указаны ошибочные данные или нет какой-то информации о периодах работы, следует обратиться к работодателю, чтобы он представил корректную информацию в Социальный фонд и дополнил сведения.

По обращению гражданина Соцфонд поможет сделать запрос работодателю, организации-правопреемнику либо в архив, если компании уже не существует. Стаж также можно подтвердить, предоставив трудовой договор, справку от организации-работодателя (если она еще существует или у нее остался преемник), выписку из приказов о приеме на работу и увольнении. Если получить документы из архива не удалось, подтвердить стаж можно через суд на основании свидетельских показаний.