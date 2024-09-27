Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли

Переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, хотя по закону они обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше. Об этом заявила аналитик Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм».

«В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (одна минута и менее) и т.д», — раскрыла детали Бочкина.

При этом если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже незначительную сумму.

Ранее сообщалось, что банки могут блокировать денежные переводы россиян самим себе, если в таких операциях будут обнаружены признаки подозрительных. Центробанк России напомнил, что в законодательстве четко закреплены случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены.