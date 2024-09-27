Бойцов СВО освободили от налога на имущество в 2024 году

От уплаты налога на имущество в 2024 году освобождаются бойцы СВО и члены их семей.

Об этом сказала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.

Парламентарий сослалась на статью 407 Налогового кодекса России, в которой установлены категории граждан, имеющие право на налоговые льготы.

«Это участники специальной военной операции», — отметила Бессараб.

Ранее в ХМАО рассказали о новой мере поддержки участников СВО.