Какие новшества ждут семьи с детьми с 1 октября

С 1 октября в России повысят пособия для некоторых категорий граждан. Издание Life узнало все детали.

В частности, по словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, со следующего месяца во всех регионах страны в рамках пилотного проекта будут выдавать цифровое удостоверение многодетной семьи. В дальнейшем в течение трех месяцев (с октября по декабрь 2024 года) определят порядок формирования и использования цифрового удостоверения. Как отмечается, цифровое удостоверение будет содержать уникальный QR-код. Также подчеркивается, что благодаря цифровым документам многие процедуры упрощаются.

Также Красовская отметила, что в октябре будут увеличены пособия тем, кому нужно будет переоформлять в октябре детские выплаты, назначенные в прошлом году. Кроме того, собеседница напомнила о том, что на уровне регионов и муниципальных образований проведут индексацию некоторых выплат. Так, в Саратовской области с 1 октября 2024 года увеличат на 4% многие социальные выплаты.

Также в России с 1 октября 2024 года будет сделана крупная прибавка к зарплате целому ряду сотрудников, отмечают специалисты. Рост затронет тех, кому выплачивают деньги из федерального бюджета. Речь идет о сотрудниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Их заработная плата повысится на 5,1%.

«Также с 1 октября 2024 года пройдёт индексация военных пенсий. Она тоже составит 5,1%. Раньше размер военной пенсии был 89,32% от суммы денежного довольствия. С 1 октября он вырастет до 89,83%», - пишет издание.

Ранее сообщалось, что группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение законопроект об увеличении пособия при рождения ребенка до 50 тыс. рублей.