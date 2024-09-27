Россиян призвали продавать деньги из Hamster Kombat как можно скорее

Криптоигра Hamster Kombat провела листинг на криптобиржах. На старте торгов токен (HMSTR) стоил $0,0097 на Binance, достигнув пика в $0,01004 к 15:17 по Москве. На момент публикации новости цена HMSTR опустилась до 0,006, то есть больше, чем на треть. «Ведомости», ссылаясь на экспертов, сообщают, что если восстановление стартовой цены – $0,1 – и случится, то не раньше, чем через несколько месяцев.

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Сейчас токен торгуется примерно по тому же курсу, что и другие «мемные» токены, но выше DOGS, отмечает Олег Лупиков, сооснователь стартап-студии T-LAB. Он считает цену в $0,008 справедливой, сравнивая с Notcoin, первой заметной игрой-кликером в Telegram.

Михаил Смирнов, директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me, соглашается с Лупиковым, считая, что капитализация HMSTR должна быть близка к капитализации другого крупного «мем-токена» в экосистеме TON. Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, предупреждает о рисках обвала цены до 90%.

Аналитики рекомендуют пользователям продавать токены как можно быстрее, ссылаясь на исследование Keyrock, согласно которому большинство AirDrop сильно падают в цене в течение 15 дней. В 2024 году 88% токенов, распределенных через AirDrop, упали в цене в течение нескольких месяцев.

Лупиков и Смирнов считают, что для роста токена необходим долгосрочный план, включая понимание, для чего монета будет использоваться. В настоящее время токен будет применяться как внутриигровая валюта.

Антонов подчеркивает, что «мемкоины» являются крайне рискованным и волатильным активом, и те, кто не продает токены, идут на риск в надежде на будущий рост цены. Однако, по его словам, фундаментальных предпосылок для этого нет.

«Восстановление к прежним отметкам – и так неудовлетворительным для пользователей приложения – может занять многие месяцы», – сказал он.

Лупиков предполагает, что в будущем команда Hamster может построить экосистему игр и развивать ее, что может привести к росту токена. Смирнов уверен, что за «хомяком» стоит «профессиональная команда опытных предпринимателей», которая может добавить новые функции, чтобы мотивировать пользователей не продавать токен.