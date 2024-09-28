В Госдуме раскрыли, кто получит двойную выплату к пенсии

Пенсионеры в возрасте 80 лет и старше получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости автоматически. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб.

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«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — сказала Бессараб.

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Она уточнила, что на сегодняшний день фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей, так что после удвоения пенсионеры смогут получить 16269 рублей.

Ранее доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что средняя пенсия россиян в 2025 году достигнет 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих. С 1 октября ожидается индексация пенсий бывшим сотрудникам силовых ведомств на 5,1%, передает RT.