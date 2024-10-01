Грозит подорожанием на 8-10%: с 1 октября в России вырос утильсбор на автомобили

Индексация ставок 1 октября 2024 года является первой и самой -масштабной, в рамках которой размер утильсбора вырос в среднем на 70-80%.

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Базовая ставка осталась без изменений и составляет 20 тысяч рублей. На стоимость платежа в сторону увеличения повлияли коэффициенты, которые зависят от типа и объема двигателя и возраста автомобиля.

Рассмотрим на примере самой популярной категории автомобилей с двигателями объёмом от 1 до 2 литров. Так, для новых авто раньше коэффициент составлял 15,03, теперь он равен 27,81, в денежном отношении скачок цены следующий - 300,6 до 556,2 тысячи рублей.

Для машин возрастом от трёх лет и старше с аналогичным объёмом мотора коэффициент вырос с 26,44 до 48,91, то есть с 528,8 до 963,8 тысячи рублей соответственно.

Повышение утильсбора не распространяется на такую категорию автомобилей, как гибриды и электрокары, а также на граждан, которые ввозят автомобиль в качестве физлица для личного пользования с дополнительной оговоркой не перепродавать транспортное средство в течение 12 месяцев. Тем не менее, заплатить всё равно придётся, но по льготным ставкам: 0,17 (3,4 тысячи рублей) для новых автомобилей и 0,26 (5,2 тысячи рублей) - для машин старше трех лет, но при условии, что объём двигателя не превышает трёх литров.

Главный аргумент повышения утильсбора - защита отечественных автопроизводителей, которым затраты на уплату компенсируются из бюджета в зависимости от степени локализации, а также стимулирование иностранных компаний к размещению производств в России.

Ранее "РГ" писала, что автомобили в результате повышения утильсбора, а также ряда других факторов могут подорожать уже в октябре на 10%.