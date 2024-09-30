Родителям расскажут о миллионах на счетах детей

В Совфеде разработали рекомендацию для Банк России для создания документа, который установит ответсвенность за использование банковских карт в интересах третьих лиц, либо передачу им своих счетов из корыстныъ побуждений. В связи с этим обсуждается и возможность контроля за платежами несовершеннолетних, которых мошенники могут вовлекать в схемы по отмыву денег, заявил Николай Журавлев.

© Lenta.ru

Среди таких мер — обязательное информирование родителей, если на счета детей поступают «миллионы» или если подростки деляют подозрительные переводы, а также разработка механизма овердрафта по их картам.

«В базе "дропперов" (подставные лица, которые с помощью длинной цепочки переводов выводят украденные средства), которую ведет Центробанк, уже десятки тысяч счетов! В июле вступил в силу закон, который дает банку право отключить дистанционное обслуживание при подозрении, что клиент является "дроппером"», — напомнил Журавлев.

МВД разработало законопроект, сгласно которому участники таких схем будут привлекаться к уголовной ответственности. Ведомство предлагает определить это преступление в категорию средней степени тяжести, но в отдельных случаях квалифицировать как тяжкое.

«Подростки особенно уязвимы перед мошенниками. Они уже могут самостоятельно пользоваться банковскими продуктами, но при этом доверчивы и не имеют должной финансовой грамотности. "Завербовать" их, как правило, не составляет труда. За небольшое вознаграждение и ложные обещания несовершеннолетние становятся частью цепочки подставных лиц», — предупредил член Совета Федерации.

Ранее в Госдуме предложили ограничить число кредитов для россиян до двух на руки. Согласно инициативе, ограничение должно затронуть как банки, так и микрофинансовые организации (МФО).