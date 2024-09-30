В ГД внесут законопроект, разрешающий передавать родителям пенсионные баллы

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в понедельник внесет в Госдуму законопроект, разрешающий детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях".

"Законопроектом предлагается установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не свыше 2, родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя - в полном объеме", - говорится в пояснительной записке.

При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента родителя не может быть больше 10, то есть максимального значения, закрепленного федеральным законом. "Данное отчисление также будет распространяться на родителей застрахованных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в РФ, имеющих право на страховую пенсию в соответствии с законодательством РФ", - уточняют авторы.

Как отмечают депутаты, минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях составляют от 15 лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. По мнению авторов, в рамках таких условий требуется дополнительная поддержка лиц, выходящих на пенсию.

Как отметил замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, благодаря законопроекту пожилые родители, которые не накопили достаточного количества баллов, смогут с помощью баллов от своих детей "выйти быстрее на пенсию, а не дорабатывать, чтобы обрести необходимый минимум". "Мы предлагаем, чтобы дети, которые имеют хорошую заработную плату и могут спокойно накопить по 10 пенсионных баллов в год, могли бы со своими родителями этими баллами поделиться без ущерба для своей пенсии. Потому что если человек может накопить максимальные 10 баллов в год, то у него соответственно достаточно высокая зарплата. А переданные баллы будут учитываться в пенсии родителей. Таким образом, они могут либо вообще получить пенсию по старости, если у них были проблемы с накоплением этих пенсионных баллов, либо получить в дальнейшем более высокую пенсию", - сказал Леонов ТАСС.