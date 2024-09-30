Аналитик назвал сумму наличных, которую нужно иметь при себе

С собой нужно носить в среднем 10-15 тысяч рублей, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» финансовый аналитик Владислав Антонов.

По его словам, с помощью такой суммы можно решить различные проблемы, которые могут неожиданно появиться.

«Наличные деньги могут понадобиться в самых разных случаях. Например, когда вы покупаете продукты в маленьком магазинчике рядом с домом, где нет терминала для оплаты картой. Или когда вы едете на работу на автобусе и нужно заплатить за проезд. Бывает, что вы хотите оставить чаевые официанту в кафе, а сделать это удобнее наличными», — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что человеку может неожиданно понадобиться лекарство в ближайшей аптеке или такси, например до больницы. В таких случаях могут пригодиться наличные деньги. Также их рекомендуется взять в поездку в другой город или на дачу, так как в некоторых местах в магазинах не принимают оплату картой.

«В общем, хотя карты и телефоны сейчас очень удобны для оплаты, иметь при себе немного наличных — это как иметь запасной ключ от квартиры. Может быть, он вам не понадобится долгое время, но когда понадобится — вы будете рады, что он у вас есть», — добавил Антонов.

Кроме того, наличные помогают контролировать свои расходы, так как можно отслеживать, сколько купюр остается в кошельке, заключил аналитик.

Ранее кандидат экономических наук Лазарь Бадалов рассказал, что если в России полностью откажутся от наличных средств, может случиться «рукотворный кризис». По его словам, это будет связано с тем, что с некоторыми странами ведется торговля в том числе наличными, например с Белоруссией и Казахстаном.