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Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Телефонные мошенники стали предлагать россиянам бесплатную замену приборов учета электроэнергии и водопотребления, рассказал руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», для этого они представляются сотрудниками энергосбыта или водоканала, подвергая жертву многоступенчатой атаке.

Раскрыта новая мошенническая схема с заменой счетчиков
© РИА Новости

Для того, чтобы вызвать доверие, звонящий сразу же обращается к жертве по имени-отчеству, называет домашний адрес. Если получено согласие, то на телефон направляется SMS с номером заказа, чтобы перевести общение в мессенджер.

«Для завершения процедуры оформления бесплатного заказа мошенники просят передать скан паспорта или номер СНИЛСа. Следующий шаг — просьба сообщить пришедший на телефон код подтверждения», — предупреждает юрист.

Это позволяет получить доступ на портал Госуслуг. Если жертва отказывается передать данные, ее начинают закидывать SMS-сообщениями о том, что на портале произведен вход и оформлена некая доверенность. Там же указан номер подставного мобильного телефона.

«Для тех же, кто смог стойко пройти первые два этапа, подготовлено третье испытание. Через 2-3 дня после первого контакта на смартфон жертвы поступает видеозвонок», — говорит Хаминский.

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Абонент видит на экране эмблему Роскомнадзора, МВД или иного органа, «сотрудник» сообщает, что абонент в разговоре с злоумышленниками назвал информацию, которая скомпрометировала его аккаунт на портале Госуслуг. Затем сценарий по получению доступа к личному кабинету повторяется.

Чтобы не дать себя обмануть, специалист советует не отвечать на звонки с незнакомых номеров или не вступать ни в какие разговоры со звонящими.

Ранее на уловку злоумышленников попался профессор Горного университета. Мужчина попытался записаться на медицинское обследование и установил приложение для удаленного управления телефоном. В результате с его счетов похитили почти миллион рублей.

Личный счет
Александр Хаминский
Роскомнадзор
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