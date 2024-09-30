Минэкономразвития спрогнозировал рост общего платежа за ЖКУ

Совокупный платеж россиян за коммунальные услуги в среднем по стране вырастет с 1 июля 2025 года на 11,9%, с 1 июля 2026 года — на 5,4%, с 1 июля 2027 года — на 4,8%. Такой прогноз сделали в Минэкономразвития РФ, передает «Прайм».

В ведомстве указали, что индексация платежа за ЖКУ будет зависеть от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен в сфере газоснабжения и в электроэнергетике.

«С учетом этих факторов индекс платы граждан за коммунальные услуги прогнозируется в 2025 году на уровне 11,9%, в 2026 году — 5,4%, в 2027 году — 4,8%», — отметили в Минэкономразвития.

Также в ведомстве добавили, что размер индексации тарифов на электроэнергию для населения в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 12,6%, с 1 июля 2026 года — 5,2%, а с 1 июля 2027 года — 4%.