Как досрочно выйти на пенсию в 2024 году

В 2024 году у россиян есть несколько возможностей выйти на пенсию досрочно, рассказал «Газете.ру» председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

В этом году мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет. К этому моменту нужно накопить 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла. Но мужчины могут выйти на пенсию досрочно – в 60 лет, если накопят 42 года трудового стажа, а женщины – в 55 лет, если трудятся 37 лет, напомнил он.

На два года раньше установленного срока могут выйти на пенсию граждане предпенсионного возраста, уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации.

«При этом есть ряд определенных условий: стоять на учете в службе занятости, иметь минимальный стаж работы от 20 лет и 25 лет для женщин и мужчин соответственно, плюс иметь необходимые баллы», - подчеркнул депутат.

Пониженный возраст выхода на пенсию предусмотрен для работников с вредными условиями труда и в горячих цехах, водителей автобусов и трамваев, участников экспедиций.

Для оформления досрочной пенсии необходимо обратиться в Соцфонд или МФЦ с заявлением, приложить к нему паспорт, СНИЛС и трудовую книжку. Отказать могут только в том случае, если не хватает документов, подтверждающих стаж или право на досрочный выход на пенсию.