Вклады в 2024 году: эксперты рассказали, какой можно открыть уже сейчас

Банки объявили об увеличении ставок по вкладам. Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, какой вклад стоит открыть именно сейчас.

Эксперты отмечают, что срочные депозиты можно открыть и зафиксировать ставку на довольно короткий срок — полгода или год, максимум — на три года. Данный инструмент сбережений подойдет тем, кто не хочет отвлекать деньги надолго и опасается, что они могут понадобиться.

По словам директора по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» Бориса Борзунова, данный период является благоприятным для того, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на длительный срок. Как уточнил он, таким инструментом могут быть, в частности, программы инвестиционно-накопительного страхования жизни. В настоящее время гарантированная доходность по таким долгосрочным программам может составлять более 18,5% годовых на пять лет при выплате дохода в конце срока, добавил собеседник.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, высокие ставки по вкладам, которые достигают 21%, могут казаться весьма привлекательными, при этом следует детально рассмотреть все аспекты такого предложения.

Зачастую привлекательные проценты предлагаются без капитализации и с выплатой в конце срока, отметил эксперт.

«Это значит, что вы не сможете пользоваться начисленными процентами до окончания действия вклада. Кроме того, за досрочное расторжение договора банки предлагают всего 0,01% годовых, что фактически лишает вкладчика гибкости в управлении своими деньгами», — пишет издание со ссылкой на Антонова.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка сообщило, что ставки по вкладам в банке ВТБ поднялись второй раз за месяц. Максимальная ставка в 27% доступна по вкладу «Двойная выгода» для клиентов, оформивших программу долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ ВТБ.