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Крупная покупка или вклад: объяснено, что сейчас лучше сделать с деньгами

Если перед человеком стоит выбор: открыть вклад или сделать крупную покупку, стоит оценить необходимость покупки в данный момент, так как ставки по вкладам позволяют не только компенсировать инфляцию, но и приумножить сбережения, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Крупная покупка или вклад: что сейчас лучше сделать с деньгами
© РИА Новости
«В текущий момент вклады не только являются самым низкорисковым инструментом сбережения денежных средств, чему способствует наличие системы страхования вкладов, но и приносят хорошую доходность за счет готовности банков привлекать средства населения по повышенным ставкам», — обращает внимание эксперт.

При этом, по словам аналитика, ставки по вкладам в текущий момент существенно выше инфляции, что позволяет не только сохранить покупательную способность накоплений, скомпенсировав инфляцию, но и приумножить их.

«Что же касается крупных покупок, то здесь очень важно, понадобятся ли для такой покупки кредитные средства. Если достаточно имеющихся средств и кредитные средства не нужны, то стоит оценить необходимость такой покупки именно сейчас. Возможно, стоит ее отложить на будущее, а средства положить на депозит», — считает Зварич.

Если же нужны кредитные средства, то, как отмечает аналитик, здесь важным фактором выступают ставки по кредитам.

«Чем выше ставки, тем больше будут ежемесячные выплаты и переплата по кредиту, а значит, надо проанализировать как необходимость такой покупки, так и ту нагрузку на семейный бюджет, которую создаст наличие такого кредита», — заключает аналитик.
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Богдан Зварич
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