Банк России изучит переводы граждан в криптовалюте

Банк России изучит криптовалютные операции граждан за полгода. Об этом говорится в опубликованной регулятором программе обследований финансовых рынков.

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В IV квартале 2024 года и I квартале 2025 года 19 кредитных организаций предоставят ЦБ информацию о трансграничных переводах физлиц, связанных с покупкой и продажей цифровых активов. В списке участников обследования — МТС-Банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, Банк «Союз», ЮниКредит Банк и другие.

Целью сбора данных является выявление и оценка объемов операций с криптоактивами в общем потоке международных денежных переводов россиян. Регулятор запросит у банков информацию о способах перевода, платежных системах, сторонах сделок и кодах стран их банков.

Банки идентифицируют криптовалютные транзакции по кодам и данным о контрагентах, особенно при отправке средств на биржи. Однако эксперты сомневаются в точности будущих результатов, так как не все операции проходят через централизованные площадки.

Несмотря на отсутствие четкого регулирования, криптовалюты широко используются в России. В 2024 году страна заняла седьмое место в глобальном рейтинге принятия цифровых активов. По данным компании «Шард», криптовалютный оборот в РФ за первое полугодие 2024 года достиг 2,3 трлн руб.

Регулятор исключает использование криптовалют внутри страны, но готовится запустить эксперимент по проведению трансграничных криптоплатежей до конца 2024 года.