В Госдуме рассказали, смогут ли банки повышать лимит по кредитке

Российским банкам запретят тайно повышать лимит по кредитным картам, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Он напомнил, что сейчас финансовые организации имеют возможность повышать лимит в одностороннем порядке, повышая при этом и проценты.

В условиях высокой инфляции и неподъемных ставок по потребительским кредитам, возможность банков в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования может приводить к ухудшению финансового положения клиентов. Избежать этого помогут новые правила, которые позволят клиентам предварительно оценивать свои возможности и принимать осознанные решения относительно увеличения кредитного лимита, — объяснил депутат.

Ранее сообщалось, что россияне стали тратить больше трети одобренного лимита по своим кредитным картам. Так, в августе этого года держатели кредиток потратили в среднем до 33,9% от своего лимита. Этот показатель и величина прироста достигли максимума с начала 2022 года.

Финансовый аналитик Михаил Беляев до этого рассказал, что не стоит открывать кредитную карту без необходимости. По его словам, это может привести к ненужным покупкам и загнать обладателя в кредитную ловушку.