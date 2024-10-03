Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам III квартала 2024 года стали менеджеры по продажам, разнорабочие и инженеры. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор», опросив более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

Так, дефицит менеджеров по продажам отметили 36% опрошенных. На втором месте по востребованности (26%) оказались разнорабочие, на третьем (22%) — инженеры.

Следом за ними расположились слесари и IT-специалисты, которые набрали по 19% голосов. Далее следуют грузчики (16%), бухгалтеры и электрики (по 13%). 12% респондентов отметили водителей, а 9% — строителей. В меньшей степени ощущалась нехватка врачей и курьеров (по 4%), а также юристов и учителей (по 2%).

3% респондентов отметили, что всех специалистов хватает. Еще 26% опрошенных представителей бизнеса указали на другие профессии, такие как логисты, охранники, повара, кладовщики и сварщики.

Топ-3 дефицитных работников у крупного бизнеса — IT-специалисты (35%), разнорабочие (30%) и слесари (26%). У представителей среднего бизнеса не хватает инженеров (40%), менеджеров по продажам (40%) и электриков (27%). Малый бизнес отметил дефицит менеджеров по продажам (52%), разнорабочих (26%) и инженеров (22%). Представители микробизнеса выделили нехватку менеджеров по продажам (36%), курьеров (21%) и грузчиков (14%).