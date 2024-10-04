Названы способы защитить сбережения на фоне ослабления рубля

Курс рубля с июля продолжает снижаться и уже приближается к отметке 100 рублей за доллар, что напоминает рекорды прошлого года. Это ослабление национальной валюты в сочетании с ростом инфляции подталкивает россиян искать надежные способы защиты своих сбережений.

Одним из ключевых направлений для россиян, ищущих альтернативные варианты размещения средств и получения дохода, в последние годы стал Казахстан. Это обусловлено тем, что республика предлагает благоприятные условия для конвертации валют: россияне могут переводить рубли онлайн и обменивать их на иностранные валюты по выгодному курсу.

Финансовая система Казахстана, по мнению экспертов, является стабильной, остаётся независимой от внешнеполитических рисков, в частности, гарантирует безопасность даже при ужесточении санкций.

Страна также имеет высокий кредитный рейтинг от международных агентств, что подтверждает ее надёжность как финансового партнёра. На фоне этого, в августе 2024 года объем переводов из России в Казахстан превысил один миллиард рублей, что демонстрирует растущий интерес к этой стране.

Казахстанские банки работают с нерезидентами, включая россиян, предоставляют им широкий спектр услуг. Так, предлагаются валютные депозитные карты, долгосрочные накопительные планы, инвестиции в фондовый рынок.

Долгосрочные планы представляют собой комбинированные решения на стыке банковских услуг и рынка ценных бумаг. Процентные ставки составляют 5% в евро и 7,4% в долларах при размещении средств на срок до 12 месяцев.

К примеру, если вложить $100 тыс. на шесть месяцев, доход составит $3314, а при размещении на год прибыль увеличится до $7953. Эти условия делают долгосрочное размещение средств отличным инструментом для тех, кто хочет приумножить свои сбережения в условиях нестабильного рубля и ограничений на российском финансовом рынке.

В Казахстане есть ряд брокеров, предлагающих прямой доступ к международным торговым площадкам. Покупка акций международных компаний может обеспечить наиболее высокий доход, однако это сопряжено с повышенными рисками, особенно на коротком горизонте. Фондовый рынок достаточно волатилен. Тем не менее, в долгосрочной перспективе акции имеют потенциал для более высокого роста по сравнению с другими активами.

Для снижения рисков следует собрать портфель из акций дивидендных компаний, которые предлагают регулярные выплаты акционерам. Эти дивиденды могут дополнительно увеличивать общий доход от вложений и обеспечивать финансовую стабильность.

Таким образом, полагают аналитики, перевод средств в валюту и открытие счетов в Казахстане — один из наиболее оптимальных способов для россиян сохранить и приумножить свои сбережения, избегая валютных и геополитических рисков.