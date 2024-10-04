Стипендии студентов в России увеличат

Власти России готовятся к индексации стипендии студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов. Со следующего года суммы увеличатся на 4,5% в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

Правительством РФ был внесен в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов. В материалах к нему говорится, что стипендиальный фонд повысят также в 2026 году на 4,0% и в 2027 году - на 4,0%.

Ранее Минобрнауки России рекомендовало вузам установить размер студенческой стипендии на уровне прожиточного минимума в стране.

Данную меру поддержки планировали ввести для тех учащихся, которые живут на стипендию, не имея других денежных источников для покупки продуктов, оплаты транспорта и других необходимых для жизни товаров и услуг.