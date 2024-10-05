Российским военнослужащим поднимут зарплаты

Правительство предлагает поднять довольствие российским военнослужащим на 4,5% в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета России на 2025 год.

© Газета.Ru

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», — указано в документах по бюджету.

Военные пенсии и зарплаты бюджетников вырастут с начала октября

Правительство России представит перед Государственной думой проект бюджета на 2025 год, а также на плановый период 2026-2027 годов. При этом повышение выплат бюджетникам на 4,5% часто появляется в документах по будущему бюджету.

Например, на 4,5% предлагается поднять стипендии российским студентам.

В России сегодня средняя студенческая стипендия (в зависимости от региона) составляет около 4,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут начать выплачивать стипендию вступившим в брак студентам.