Депутат назвал надежный и выгодный способ хранения сбережений

В России в настоящее время высокая ключевая ставка, отметил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В связи с этим, уточнил он, выгодно и надежно хранить сбережения на рублевых вкладах, пишет РИА «Новости».

Парламентарий заметил, что россиянам также следует иметь «подушку» финансовой безопасности в размере расходов на 2-3 месяца.

Аксаков пояснил, что часть этих средств можно разместить на вклад, условия которого позволяют распоряжаться деньгами в случае необходимости.

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Кроме того, разъяснил депутат, после устройства «подушки безопасности», средства, предназначенные, к примеру, на крупные покупки, можно откладывать на срочные вклады. Он добавил, что проценты по ним выше.

«А если ваши личные финансы позволяют, решив первую задачу, или вы копите, например, на крупную покупку — то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше», — посоветовал Аксаков.

Решение о вложении денег в акции можно принимать в том случае, подчеркнул он, если решены первые задачи, есть знания о работе фондового рынка, понимание рисков.