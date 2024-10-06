В России взлетели продажи сапбордов

Продажи сапбордов в России за первые девять месяцев взлетели на 176 процентов, или более чем в 2,5 раза год, к году. Об этом «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, такой ажиотаж обусловлен ранним началом лета в этом году, а также развитием внутреннего туризма. Об этом рассказал гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

По данным «Платформы ОФД», средний чек на сапборды за январь — сентябрь вырос на 21 процент и достиг 29,5 тысячи рублей. В свою очередь в Ozon подчеркнули, что средняя цена сапа на маркетплейсе в 2024 году, напротив, опустилась и составила 12 тысяч рублей против 30 тысяч рублей годом ранее.

В июле стало известно, что россияне начали в 2,5 раза активнее покупать инвентарь для водных видов спорта.