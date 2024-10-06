Заставил ли дефицит кадров платить больше молодым специалистам

На Северо-Западе России, как и по всей стране, наблюдается существенный дефицит кадров. Специалистов не хватает практически во всех отраслях. Но больше всего, по данным аналитиков, заметен недостаток рабочих рук – «синих воротничков». Ситуация вынуждает работодателей платить дефицитным профессионалам, а также «отлавливать» выпускников или студентов старших курсов колледжей. Это приводит к тому, что часто молодые рабочие получают даже больше, что специалисты с вузовскими дипломами. Подробнее о том, каких «синих воротничков» не хватает сильнее всего и кто больше зарабатывает, – в материале «ФедералПресс».

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Сколько «синих воротничков» не хватает на рынке труда в СЗФО Доля вакансий с требованием среднего специального образования на рынке труда СЗФО держится на стабильном уровне последние два с половиной год, рассказывает «ФедералПресс» руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова. По данным компании , это каждая десятая вакансия на рынке труда – 13 %.

За последний месяц на hh.ru из более чем 230 тыс. вакансий, размещенных работодателями СЗФО. Более 20 тыс. из них содержали требования к среднему специальному образованию. «Сегодня на рынке труда объективно достаточно низкая конкуренция среди соискателей и есть множество возможностей для самостоятельного выбора места работы и карьерных перспектив. Востребована вся молодежь независимо от уровня образования», – комментирует Мария Бузунова.

Дефицит кадров на рынке сейчас довольно большой – всего в стране не хватает несколько миллионов кадров, замечает владелец консалтингового агентства HR-тренд Юлия Свитковская в разговоре с «ФедералПресс». Особенно востребованы специалисты с инженерным и техническим уклоном. «На рынке выпускники колледжей с таким образованием намного востребованней, чем даже окончившие нетехнические вузы люди», – отмечает Свитковская.

Причинами нехватки работников она называет демографическую яму, а также долгий период в 1990-е и 2000-е, когда престижность рабочих профессий «была практически на нуле». Существенным фактором оказался и отъезд многих людей из России в последние годы. Сколько зарабатывают специалисты со средним образованием С точки зарплат средне-специальное образование (ССО) тоже дает хороший буст для развития. Так, в вакансиях, где чаще всего упоминается ССО, например, для инженеров ПТО (производственно-технического отдела) средняя зарплата на данный момент по СЗФО достигла 105 тыс. рублей. «В топ профессий с требованием иметь ССО по зарплате на Северо-Западе страны сейчас входят геодезист (160 тыс. рублей), инженер ПНР (120 тыс.), руководитель строительного объекта (120 тыс.), мастер-приемщик (130 тыс.)», – рассказывает Бузунова. Если раньше крупные компании и корпорации создавали свои профильные группы в вузах, то теперь этот тренд перешел и на колледжи, подчеркивает Юлия Свитковская.

«Над каждым выпускником – особенно, талантливым, – работодатели кружат, как коршуны. В учебных заведениях, в целом, сейчас повышают культуру и узнаваемость рабочих профессий», – констатирует Юлия Свитковская. При этом, замечает она, сейчас работодатели часто вынуждены брать сотрудников без нужной квалификации и обучать их на месте, потому что людей не хватает. «С рынка уходило большое старшее поколение, им некому было передавать опыт. Можно сказать, что потеряли поколение. Поэтому сейчас готовы платить рабочим больше, потому что их просто мало», – говорит эксперт.

Как привлечь молодые кадры в регион На востребованность кадров с средним профессиональным образованием указывает и тот факт, что многие студенты последних курсов в колледжах уже трудоустраиваются по специальности – особенно после прохождения производственной практики, рассказывает «ФедералПресс» директор политехнического колледжа НовГУ Владимир Шульцев. «Востребованность студентов в компаниях большая. Об этом говорят и представители предприятий, с кем доводилось общаться. Некоторые выбирают ребят уже на втором-третьем курсе, берут из «в оборот», чтобы они могли совмещать учебу и работу в постоянном режиме, не только на практиках», – отмечает Шульцев.

Он подчеркивает, что среди выпускников колледжей сейчас почти стопроцентное трудоустройство – за редким исключениями. «У нас сейчас в группе программистов на первом курсе 15 бюджетных мест. Из них 12 человек – круглые отличники», – подчеркивает Шульцев. Сейчас, по словам Юлии Свитковской, появилось много новых профессий, в которых задействованы современные технологии – например, программирование умных домов, роботов. А этому тоже учат в колледжах. Эти направления популярны среди молодых людей, замечает эксперт.

В целом, государство в последние несколько лет взяло курс на популяризацию и продвижение рабочих профессий среди молодых граждан, чтобы восполнить кадровый дефицит, подчеркивает HR-специалист. «Многие идут в колледжи после девятого класса, потому что, во-первых, знают, что получат профессию и точно смогут работать по ней, закрывать свои потребности, становиться самостоятельными. А, во-вторых, не каждый желает сталкиваться со стрессом от ЕГЭ. Тем более высшее образование, если есть необходимость, можно получить и после колледжа», – отмечает Юлия Свитковская. При этом развитие учебных заведений помогает привлекать студентов в регион, которые потом станут специалистами и останутся тут жить, отмечает в беседе с «ФедералПресс» министр промышленности Новгородской области Иван Чекмарев.

По его словам, необходимо строить новые кампусы, ремонтировать имеющиеся и приводить в порядок общежития. «У нас в регионе сейчас строится кампус на четыре тысячи мест. Ежегодно ремонтируем по одному-двум учреждений СПО в год, а также общежития при них. Потому что если детям будет негде жить в городе, то они и не приедут сюда. То же касается и преподавателей», – замечает Иван Чекмарев. Опрошенные «ФедералПресс» эксперты сходятся во мнении, что крупный дефицит на рынке труда продлится еще несколько лет. После этого на рынок выйдет более многочисленное поколение конца 2000–х годов. И они уже, судя по курсу государства, не будут иметь отторжения к СПО, поэтому многие выберут колледжи как стартовую точку будущей карьеры, отмечают исследователи. Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин, Иван Кабанов