Названы лидеры по зарплате среди глав государств.

Согласно данным сайта PoliticalSalaries.com, которые публикует «Московский комсомолец», «чемпионом» здесь стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг – его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 млн долл., что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером.

На втором месте этого необычного рейтинга с годовой зарплатой чуть более 570 тыс. долл. расположилась президент Швейцарии Виола Амхерд. Замыкает «тройку призёров» глава правительства Австралии Тони Альбанезе (413 тыс.).

При этом президент США Джо Байден расположился лишь на четвертом месте (400 тыс.).

В топ-8 также вошли премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон (317 тыс.) и премьер Канады Джастин Трюдо (311 тыс.), канцлер Австрии Карл Нехаммер (301 тыс.) и его немецкий коллега Олаф Шольц (293 тыс.).

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Адам Кадыров – сын главы Чечни Рамзана Кадырова – попал в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта.