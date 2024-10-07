Социальные выплаты: кто получит прибавку с 1 ноября

С 1 ноября ожидается повышение целого рядя социальных выплат. Подробности узнало издание Life.

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В частности, по словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, в стране пересчитают суммы доплат к пенсиям для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

Кроме того, как отмечается, на доплату могут рассчитывать отдельные категории угольной промышленности. Речь идет о гражданах, которые работали в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день.

Также в следующем месяце пенсионерам, которые прекратили работать, начнут выплачивать проиндексированную пенсию. Суммы увеличатся и для людей, которым исполнилось 80 лет в ноябре, напомнила юрист. Им устанавливают повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 8134 рублей 88 копеек. Эта сумма растет также и на соответствующий районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Аналогичную сумму выплатят и инвалидам, которым в ноябре будет установлена первая группа инвалидности, указала Красовская.

Кроме того, по ее словам, власти сделают прибавку на региональном уровне. В частности, в столице в связи с празднованием 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в ноябре 2024 года будет выплачена единовременная материальная помощь. Она составит 40 000 рублей.

«Деньги получат ветераны, которые зарегистрированы в Москве по месту жительства. В частности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участники обороны Москвы», - отметила эксперт.

Ранее эксперты, опрошенные Life, сообщили, что в России с 1 октября 2024 года будет сделана крупная прибавка к зарплате целому ряду сотрудников. Рост затронет тех, кому выплачивают деньги из федерального бюджета.