Физлица в Беларуси продают валюты больше, чем покупают

Население десятимиллионной Беларуси, констатируют эксперты, в минувшем месяце оставалось по преимуществу продавцами иностранной валюты. По итогам месяца они продали на $379,8 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

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Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в сентябре составил $845,4 млн, проданной - $1225,2 млн. В целом за январь-сентябрь текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $1,26 млрд.

Кстати, сохранение высокого роста доходов населения в Беларуси отмечает и Евразийский банк развития в своем еженедельном обзоре. По его данным, реальная заработная плата граждан страны выросла на 12,3 процентов в августе текущего года после 15,4 процента в июле по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

А субъекты хозяйствования - резиденты Синеокой - в минувшем месяце выступили в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных финансового регулятора страны предприятия купили валюты на $371,9 млн в эквиваленте больше, чем продали.

Известно также, что общий объем купленной юридическими лицами иностранной валюты в сентябре составил $2,929 млрд, а проданной - $2,557 млрд. А за девять прошедших месяцев покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $1,92 млрд, информируют новостные порталы.