В России оценили платежную дисциплину граждан в сфере ЖКХ

Платежная дисциплина россиян в отношении жилищно-коммунальных услуг находится на высоком уровне в сравнении с жителями других стран. Об этом Pravda.Ru рассказал заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

«Что-то делать на государственном уровне, какие-то новые правила внедрять или инструменты — мне кажется, это не то, на что надо тратить ресурсы. То есть никакой проблемы, как эксперт, я не могу сказать, что эта проблема является значимой для нас, у нас гораздо больше других есть проблем в ЖКХ», — сказал он.

По его словам, рост собираемости коммунальных платежей, в том числе, вызван широким внедрением электронных способов оплаты ЖКУ. Чтобы бороться с неплательщиками, Семикашев предложил понять, из-за чего они не оплачивают услуги, и разбираться с этим в отдельном порядке.

Исследование онлайн-платформы Doma.ai до этого показало, что доля россиян, которые вовремя оплачивают услуги ЖКХ, выросла с 23 до 24%. При этом количество жителей, которые задерживают оплату, сократилась с 54% до 51%.

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