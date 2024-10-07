В России проиндексируют пенсии

Пенсии в 2025 году будут проиндексированы в январе на уровень инфляции 2024 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он уточнил, что увеличение коснется выплат как неработающих, так и работающих пенсионеров.

"В этом году мы приняли важное решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, и начиная со следующего года эта индексация будет реализовываться", - сказал министр.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в к концу 2024 года может составить 7,3%.

Ранее депутаты Госдумы предложили передавать пенсионные баллы родителям, но не более двух за календарный год.

По словам доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, это могло бы стать полезным людям, достигшим пенсионного возраста, которые не успели накопить нужного количества коэффициентов, например, по той причине, что при небольшом стаже они получали зарплату в размере минимального размера оплаты труда.