Каждый десятый россиянин хочет выйти на пенсию до 40 лет

28% россиян продолжат работать на пенсии, 30% и 37% соответственно планируют больше путешествовать или освоить новую профессию, 16% хотели бы жить на даче или помогать детям с внуками, а 18% рассчитывают больше времени уделять любимому делу или хобби. Об этом говорится в новом исследовании Финансового университета при правительстве РФ, компании "Ингосстрах" и НПФ "Социум".

Как уточнили "Российской газете" в Финуниверситете, в исследовании приняли участие более 6000 человек из 37 крупных и средних российских городов.

"Главный страх человека - не старение как таковое, а перспектива оказаться беспомощным, навсегда утратить привычное качество жизни. И хотя не в деньгах счастье, но нужно признать, что шансов сохранить этот уровень больше у тех, кто своевременно позаботился о своих накоплениях. Впервые в России создан механизм стимулирования граждан к формированию своих пенсионных накоплений. Например, теперь Программа долгосрочных сбережений включает в себя адекватный механизм софинансирования: в сравнении с банковским вкладом в два раза увеличена сумма гарантирования и кратно увеличена сумма налогового вычета. А главное - есть возможность перевести в программу свои пенсионные накопления и досрочно снять средства. Это и многое другое выводит Программу долгосрочных сбережений за рамки рынка традиционных программ пенсионного страхования, делая ее одним из самых защищенных и выгодных финансовых продуктов", - отметил гендиректор НПФ "Социум" Денис Рудоманенко.

Размер желаемой пенсии россиян составил 48,2 тысячи рублей. При этом 4% хотели бы получать более 100 тысяч рублей в месяц, а 24% уверены, что смогли бы прожить на сумму меньше 20 тысяч рублей.

Самые высокие запросы у москвичей (в среднем 81 тысяча рублей), а также жителей Санкт-Петербурга и Астрахани (77 тысяч рублей). А вот жителям Махачкалы достаточно 28 тысяч рублей.

"Мы часто слышим, что накопить на всю жизнь невозможно. Отчасти, это правда, но только отчасти. Как правило, такой подход не подразумевает взвешенного рационального подхода к самому процессу накопления. Человек либо добровольно лишает себя привычных всем радостей жизни, уходя в слишком уж строгую аскезу, либо берет на себя повышенные риски, ожидая сверхприбыли здесь и сейчас. При этом, делая регулярные, но не обременительные для личного или семейного бюджета взносы, участник программы, как опытный марафонец, грамотно распределяет силы на дистанции. Не провисая и не выматываясь по всей дистанции, он непременно окажется в победителях", - подчеркивает Денис Рудоманенко.

Пока же на накопительную часть пенсии рассчитывают всего 10% респондентов - она заметно уступает по популярности государственной пенсии (81%).

Также участники опроса в числе прочих источников дохода на пенсии назвали сдачу имущества в аренду (9%), депозиты (24%) и инвестиции в ценные бумаги (8%). 8% надеются на помощь детей и внуков, а 12% планируют работать на себя.

При этом, почти 90% россиян считают, что обязательно нужно откладывать на будущую пенсию. И в этом случае работает принцип "чем раньше, тем лучше".

"Интересны взгляды молодой аудитории до 30 лет на набор тех средств, которые они собираются использовать чтобы обеспечить себе достойное существования на пенсии. Гораздо чаще, чем в среднем, они предполагают опираться на накопительную пенсию (15%), доходы от сдачи недвижимости в аренду (13%). Молодежь лидирует также по доле доходов от инвестиций в ценные бумаги среди источников пенсионного благополучия (13%). Среди молодых людей много и тех, кто собирается жить в преклонном возрасте на доходы от предпринимательской деятельности (18%). Так что можно сказать, что молодежь уже сегодня обладает правильными представлениями о том, как нужно обеспечивать свое долгосрочное благополучие", - подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

Согласно данным опроса, большинство россиян (47%) считают идеальным возрастом выхода на пенсию диапазон с 41 до 50 лет, 31% называют 51-60 лет. Интересно, что 7% россиян готовы выйти на пенсию в возрасте до 30 лет, а 5% - 31-40 лет.