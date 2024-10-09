Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

По итогам третьего квартала 2024 года на самые высокие заработные платы в нефтегазовой отрасли РФ могут рассчитывать газорезчики. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса "Авито Работа". В среднем работодатели предлагают соискателям 113 549 рублей (+73%) в месяц.

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На втором месте оказалась профессия бурильщика. Средняя предлагаемая зарплата кандидатам на данную позицию достигла 111 150 рублей, что на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тройку лидеров замыкают монтажники. Работодатели предлагают соискателям в среднем 105 541 рубль в месяц (+21% по сравнению с прошлым годом).

До этого сообщалось, что наибольший прирост количества вакансий в сфере маркетинга по итогам III квартала 2024 года пришелся на профессию рекламного агента. Средняя предлагаемая зарплата кандидатам на эту позицию составляет 59 561 рубль в месяц при полной занятости.