Россиянам раскрыли способы сэкономить на ЖКУ

Установка энергосберегающих окон поможет уменьшить расход тепла на 40–50 процентов. Способы сэкономить на ЖКУ россиянам раскрыл эксперт Дмитрий Бондарь в разговоре с Life.ru.

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По словам Бондаря, одним из главных способов снизить затраты служат индивидуальные счетчики, которые позволяют не только контролировать объемы потребления тепла, но и при необходимости снижать его. Однако, предупредил он, данный способ подходит не всем, поскольку не во всех многоквартирных домах предусмотрена горизонтальная разводка системы отопления — в противном случае при монтаже счетчиков существует риск протечек и разбалансировки общедомовой системы. Помимо этого, решение о переходе на отопление по индивидуальным приборам учета может быть принято лишь одновременно всем домом на собрании собственников.

Альтернативой счетчиков, отметил эксперт, являются распределители и вычислители тепла, которые не предполагают вмешательства в отопительную систему, поскольку измеряют температуру не воды, а поверхности радиатора. При наличии распределителей жильцы ежемесячно платят за отопление по нормативу, однако раз в год управляющая компания делает перерасчет. Однако для того, чтобы УК могла начать принимать показания, в доме должен быть общедомовой прибор учета, а общая площадь квартир, где имеются распределители, должна составлять более 50 процентов дома.

При установке счетчиков или распределителей Бондарь порекомендовал заняться сохранением тепла в квартире. Сделать это удастся благодаря установке энергосберегающих окон с многокамерными стеклопакетами, заполненными инертным газом, замене входных дверей на более современные, а также укреплению стен и кровли и герметизации проемов, что особенно актуально для жителей «панелек» — стены там обычно отличаются низкой теплоизоляцией. Более бюджетными способами эксперт назвал установку теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, направляющие тепло внутрь помещения и тем самым повышающие эффективность работы системы отопления. Еще один способ сократить затраты на ЖКУ — установить систему «умного» отопления, чтобы в более теплые дни его мощность снижалась, а в холодные — повышалась, предотвращая избыточное потребление энергии.

Ранее Бондарь напомнил россиянам о возможности перерасчета за ЖКУ при долгом отсутствии дома.