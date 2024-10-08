Стоимость поездки на такси взлетит к концу 2024 года

Цена на услуги такси в России к концу 2024-го года с высокой долей вероятности вырастут еще на 30 процентов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Общественный совет по развитию такси.

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При этом увеличение стоимости поездок связано с подорожанием бензина, страховки и самих автомобилей. Кроме того, разнообразные законопроекты, которые на данный момент рассматривают в Госдуме, также могут привести к подорожанию услуг. При этом слишком сильно «задирать ценник» не станут, поскольку это приведет к снижению числа поездок и непосредственной потере заработка перевозчиками и агрегаторами, говорится в материале.

Работодателей предложили обязать оплачивать такси сотрудникам

5 октября зампредседателя нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский сообщил, что в Госдуму внесут законопроект, согласно которому самозанятые таксисты не будут обязаны проходить медицинский и технический осмотры, а также оформлять путевые листы.

С 1 сентября таксистам больше нельзя выходить на маршрут без дополнительного страхового полиса — ОСГОП. С этим связывают и подорожание услуг. «Вечерняя Москва» узнала, как сильно меняются цены на такси, и поговорила с экспертами о полисе.